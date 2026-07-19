È stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo di 53 anni in un terreno agricolo di Eboli, nel Salernitano. La vittima è identificata come il giornalista Luigi Esposito, noto anche come Luca. Gli inquirenti hanno confermato che si tratta di un omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

È di Luigi Esposito detto Luca, 53 anni, il cadavere carbonizzato trovato in un terreno agricolo di Eboli, nel Salernitano. La Procura di Salerno ha diffuso il nome della vittima dopo gli accertamenti investigativi che hanno permesso di collegare il corpo trovato nella zona alla vettura intestata al 53enne, trovata nelle vicinanze del luogo del ritrovamento. La vittima si occupava di sport come giornalista pubblicista ed era dirigente dell’Agenzia regionale per l’Ambiente ad Avellino e prima a Caserta. Esposito collaborava con il quotidiano La Città di Salerno, con l’emittente tv Ottochannel e dirigeva il sito di informazione calcistica Tuttosalernitana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cadavere carbonizzato in un terreno agricolo: la vittima è il giornalista Luigi Esposito. Gli inquirenti: “Omicidio”

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