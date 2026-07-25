Le forze dell’ordine hanno sequestrato un stabilimento balneare considerato abusivo su un’area demaniale vincolata a Castel Volturno. L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, su incarico della Procura locale. L’attività, denominata Lido Bellariva, si trovava su un’area soggetta a vincolo paesaggistico, senza autorizzazioni. L’intervento è avvenuto al termine di approfondite indagini coordinate dall’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: 2 minuti La Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno sequestrato a Castel Volturno (Caserta) uno stabilimento balneare ritenuto abusivo, il Lido Bellariva, che si trova su un’area demaniale sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento del gip è stato notificato ai due titolari, due fratelli di 35 e 38 anni, entrambi indagati. Il lido era composto da ristorante-bar, dall’alloggio dei titolari, da due piscine e da un deposito. Nel 2023 era diventata definitiva la condanna per abusivismo edilizio a carico del padre dei due titolari, che disponeva la demolizione in particolare del manufatto adibito ad alloggio; nel frattempo nello stabilimento balneare sono stati realizzate altre opere ritenute abusive, come le due piscine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lido abusivo sull’area demaniale, scatta il sequestro nel Casertano

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