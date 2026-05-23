Scoperto seminterrato abusivo vicino a una piscina scatta il sequestro Due denunce
Un seminterrato abusivo è stato scoperto vicino a una piscina durante controlli dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale in località Rio Claro, nella provincia di Latina. Il locale è stato sequestrato e sono state presentate due denunce.
Ancora un episodio di abusivismo edilizio nella provincia di Latina. E’ stato scoperto a Fondi nel corso di una serie di controlli condotti dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale in località Rio Claro.Qui è stata accertata la realizzazione di interventi edilizi in assenza di titoli. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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