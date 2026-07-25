Questa mattina a Castel Volturno, le forze finanziarie hanno effettuato un intervento di contrasto agli illeciti sul demanio marittimo. È stato disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare e delle relative strutture, che coprono circa 2.000 metri quadrati. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un’ispezione che ha accertato l’assenza di autorizzazioni legali per l’attività e la presenza di una struttura abusiva sulla spiaggia.

Un importante intervento di contrasto agli illeciti sul demanio marittimo è stato eseguito questa mattina a Castel Volturno, dove è stato disposto il sequestro preventivo di uno stabilimento balneare con gli immobili annessi, per una superficie complessiva di circa 2.000 metri quadrati. Le indagini sono state sviluppate sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Il sequestro è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e riguarda uno stabilimento balneare situato sul demanio marittimo del comune di Castel Volturno. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Noto lido abusivo a Castel Volturno, scatta il blitz della Finanza: sigilli all’intero stabilimento

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