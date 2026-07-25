Lewis Hamilton sarà penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio di Ungheria, in programma domenica 26 luglio. La penalità deriva da una violazione delle regole tecniche o sportive durante le qualifiche. La decisione è stata comunicata prima della gara e influirà sulla posizione di partenza del pilota. La penalità si applica prima dell’inizio della gara e non riguarda punti in classifica o altri aspetti.

Lewis Hamilton dovrà scontare una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza del GP di Ungheria, tappa del Mondiale F1 2026 che andrà in scena domenica 26 luglio sul circuito dell’Hungaroring. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la seconda posizione sul circuito magiaro, venendo beffato per appena dodici millesimi da Lando Norris (in pole position con la McLaren), ma è stato retrocesso di tre gradini e dunque scatterà dalla quinta piazzola sullo schieramento. Il sette volte Campione del Mondo sarà chiamato a rimontare dalla terza fila ed è stato sopravanzato da Charles Leclerc (secondo con la Ferrari), da Kimi Antonelli (terzo con la Mercedes) e da Oscar Piastri (quarto con la McLaren). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton penalizzato in Ungheria: quante posizioni perde sulla griglia di partenza e i motivi della punizione

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