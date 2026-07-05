Perché è stato penalizzato Lewis Hamilton | sanzione in partenza nel GP di Gran Bretagna

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lewis Hamilton è stato penalizzato nel Gran Premio di Gran Bretagna per aver effettuato una partenza anticipata. L'incidente si è verificato durante la partenza della gara sul circuito di Silverstone.

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Lewis Hamilton si è reso protagonista di una partenza anticipata nel GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone. Il britannico è scattato con un istante di anticipo rispetto allo spegnimento del semaforo, trovando un buono spunto dalla terza piazzola per superare il poleman Kimi Antonelli e inserirsi in seconda posizione alle spalle del compagno di squadra Charles Leclerc, eccellente al via dalla seconda casella e capace di scavalcare il leader del campionato. La partenza è stata rivista dai commissari ed è stata notata l’infrazione regolamentare commessa dal sette volte Campione del Mondo, che è stato dunque penalizzato di cinque secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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