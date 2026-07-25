Un gruppo di persone si trova vicino a un fiume con acque limpide e alcuni pesci visibili tra i sassi. Il rumore della cascata si fonde con il frinire delle cicale, creando un’atmosfera tranquilla. La scena mostra come l’estate alternativa al mare possa offrire un’opzione più pulita, con alcune persone che si godono un panino e alcune chiacchiere in riva all’acqua.

Lucca, 25 luglio 2026 – L’acqua è limpida e alcuni pesci nuotano tra i piccoli sassi. In sottofondo c’è il rumore della cascata, che si mescola al frinire delle cicale. È l’ora di pranzo e le sponde del fiume Serchio, nei pressi di Monte San Quirico, iniziano a riempirsi. C’è chi vede quel luogo come un angolo di pace dove trascorrere qualche ora libera. C’è chi prende il sole, chi fa il bagno, chi vi resta per l’intera giornata e chi scende soltanto durante la pausa pranzo. Per molti è un piccolo paradiso terrestre: acqua, alberi e silenzio, il luogo ideale dove trovare refrigerio nelle giornate più calde dell’estate. Quest’anno, in particolare, le alternative al mare sembrano sempre più appetibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’estate (alternativa) al fiume: “L’acqua è più pulita che al mare. Un panino, due chiacchiere e via”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hadi Rani: The Rajput Queen Who Defied an Emperor

Notizie e thread social correlati

Ecco il nuovo depuratore da 12 milioni di euro: restituirà acqua pulita al fiume MellaA Pralboino è stato inaugurato un nuovo depuratore dal costo di 12 milioni di euro, progettato per migliorare la qualità dell’acqua del fiume Mella.

Lago di Garda, sulla sponda veronese torna il granchio di fiume: «Molti avvistamenti, indica che l'acqua è pulita»Numerosi avvistamenti di granchi di fiume sono stati segnalati sulla sponda veronese del Lago di Garda.

Argomenti più discussi: L’estate (alternativa) al fiume: L’acqua è più pulita che al mare. Un panino, due chiacchiere e via; 5 alternative al lino per l'estate: i tessuti freschi da scegliere nel 2026; Gran Tour in crociera nel Mediterraneo. Un sogno possibile con Vinci l’estate; Scuola, Elly Schlein lancia l'alternativa al governo Meloni: Stipendi docenti tra i più bassi d'Europa. Basta eroismo, servono diritti e investimenti strutturali.

Quest’estate l’Inter si è privata di tre difensori: Acerbi, de Vrij e Darmian. Al loro posto, almeno per il momento, non è ancora arrivato nessuno. Non sorprende quindi che molti considerino la difesa la vera priorità di questo mercato. Parto però da un presuppost x.com

[Venerdì] Discussione Musicale Giornaliera - 24 Luglio 2026 reddit

L’alternativa al fondotinta in estate? Arrivano le sheer tintConosciute anche con il nome di tinted moisturizer, le sheer tint altro non sono che l’evoluzione più moderna e tecnologica delle famose BB e CC Cream. Caratterizzate da una texture leggera, fluida ... iodonna.it