Ecco il nuovo depuratore da 12 milioni di euro | restituirà acqua pulita al fiume Mella

A Pralboino è stato inaugurato un nuovo depuratore dal costo di 12 milioni di euro, progettato per migliorare la qualità dell’acqua del fiume Mella. L’opera rappresenta la conclusione di un lungo periodo di ritardi nelle infrastrutture di depurazione che si sono protratti per diversi anni. La realizzazione di questa struttura è avvenuta in un momento di attenzione da parte dell’Unione Europea, che ha seguito anche le sanzioni legate alla gestione delle risorse idriche.

A Pralboino non è stato solo inaugurato un depuratore: è stata messa la parola fine a una lunga stagione di ritardi infrastrutturali che il territorio si trascinava da anni, sotto lo sguardo dell'Unione Europea e il peso delle sue sanzioni. Con il taglio del nastro del nuovo impianto di A2A Ciclo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Caccia notturna al fiume Mella: ritrovato al bar dopo l’allarme? Cosa sapere Uomo di 62 anni ritrovato a Gardone Val Trompia dopo ricerche notturne al fiume Mella. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ecco il nuovo depuratore da 12 milioni di euro: restituirà acqua pulita al fiume Mella - BresciaToday. Ecco il nuovo depuratore da 12 milioni di euro: restituirà acqua pulita al fiume MellaA2A Ciclo Idrico ha inaugurato il nuovo impianto di depurazione a servizio di Pralboino e Pavone Mella: 12 milioni di euro di investimento, quasi 10 dei quali finanziati dal PNRR. L'impianto sarà auto ... bresciatoday.it Inaugurato il nuovo depuratore di Pralboino: investimento da 21 milioniL’impianto, realizzato da A2A Ciclo Idrico, servirà anche la comunità di Pavone Mella: 9,7 milioni di euro sono stati finanziati tramite Pnrr ... giornaledibrescia.it