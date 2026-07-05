Numerosi avvistamenti di granchi di fiume sono stati segnalati sulla sponda veronese del Lago di Garda. Il WWF Bergamo Brescia ETS conferma la presenza stabile di Potamon fluviatile, documentata con monitoraggi, fotografie e filmati. La presenza di questa specie indica che l'acqua del lago in quella zona è pulita.

Il granchio di fiume torna a popolare il Lago di Garda. A comunicarlo è il WWF Bergamo Brescia ETS che segnala la presenza stabile di numerose popolazioni della specie Potamon fluviatile lungo la sponda veronese del Benàco, documentata attraverso monitoraggi, fotografie e filmati realizzati nel loro habitat naturale.Secondo l’associazione si tratta di una notizia particolarmente significativa per la biodiversità locale. Il Potamon fluviatile è, infatti, l’unico crostaceo decapode autoctono d’acqua dolce, che vive tra i 6 e gli 8 metri di profondità, presente in Italia e negli ultimi decenni aveva subito un forte declino a causa dell’inquinamento, della perdita di habitat, delle alterazioni dei corsi d’acqua e della pesca illegale. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Lago di Garda, sulla sponda veronese torna il granchio di fiume: «Molti avvistamenti, indica che l'acqua è pulita»

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