Il 25 luglio 2026 torna su Rai 1 la nuova puntata di L’Eredità Summer condotta da Marco Liorni. La trasmissione vede il conduttore coinvolto in momenti di spettacolo con le professoresse e termina con una Ghigliottina che si conclude in modo negativo. Liorni cerca di superare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, dopo aver preso il testimone da Stefano De Martino.

Marco Liorni torna su Rai 1 il 25 luglio 2026 con una nuova puntata de L’Eredità Summer. Il conduttore, una puntata dopo l’altra, sta tentando l’impresa di superare Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, dopo aver raccolto l’eredità di Stefano De Martino. L’Eredità Summer, Marco Liorni si scatena con le professoresse. Come di consueto ad aprire la puntata de L’Eredità Summer la sigla di Dj Molella con il titolo Questa estate resto qua. Una frase che racconta perfettamente la scelta della Rai di puntare su un format amatissimo dal pubblico come L’Eredità, riproposto però in versione estiva e con alcuni cambiamenti importanti. Marco Liorni ha poi salutato il pubblico insieme ai cinque concorrenti che hanno ottenuto almeno una vittoria in classifica nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - L’Eredità Summer, Liorni si scatena con le professoresse. E la Ghigliottina finisce male

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Molti faziosamente negheranno che non sarebbe stato così, ma in realtà è così... #lereditàsummer #reazioneacatena Ah, e coerentemente, dico che i risultati di Liorni non sono così negativi considerato lo scarsissimo investimento dietro l'adattamento. #Ascolti x.com

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