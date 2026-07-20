Oggi su Rai 1 parte la versione estiva de L’Eredità con Marco Liorni alla guida, poche settimane dopo la fine della 24ª edizione e la parentesi con Reazione a catena condotta da Pino Insegno.

A poche settimane dalla conclusione della 24ª edizione, e dopo la parentesi con Reazione a catena con Pino Insegno, Marco Liorni torna alla guida de L’Eredità, il game show più longevo della televisione italiana, nella sua versione estiva. Da oggi, lunedì 20 luglio 2026, L'Eredità Summer sbarca per la prima volta in access prime time, portando con sé una ventata di divertimento e competizione subito dopo il TG1 delle 20. Dopo i record di ascolti della stagione invernale, seguita in media da 4.492.000 telespettatori con il 27,4% di share, il programma realizzato in collaborazione con Banijay Italia prova a conquistare l'estate televisiva italiana coi giochi che appassionano da anni i telespettatori, dalla Scossa al Gioco delle Date, senza dimenticare il Gioco delle 6 Porte, ma anche con qualche novità nel meccanismo di gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Eredità Summer al via oggi su Rai 1 con Marco Liorni: tutte le novità

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L’Eredità cambia orario in estate: Marco Liorni annuncia la novità su Rai 1Durante l’ultima puntata del programma, il conduttore ha comunicato che il quiz cambierà orario durante il periodo estivo, dando così il via a una...

Temi più discussi: Al via L'Eredità Summer, il game show più longevo sbarca in access prime time; L'Eredità Summer, Marco Liorni debutta con il format rinnovato il 20 luglio su Rai 1; L'Eredità summer - in diretta su Rai 4K 20/07/2026 alle 20:30; Affari Tuoi è finito, ma Liorni non va ancora in onda: perché stasera non c'è la prima puntata de L'Eredità Summer su Rai 1.

Lunedì, dopo il #Tg1, al posto di #AffariTuoi, inizierà L'eredità Summer. Per la prima volta da quando ne ho memoria, su @RaiUno, non vedrò il programma più bello del palinsesto estivo, ovvero #Techetechetè x.com

Luna VIII, Sunny Summer Fontinalia e Domande Generali Megathread. reddit

Il conduttore sarà affiancato anche in questa edizione estiva dalle professoresse Greta Zuccarello e Linda PaniL'Eredità Summer prende il via stasera, lunedì 20 luglio 2026, su Rai 1 con Marco Liorni a condurlo e le Professoresse. Tutte le novità di questa edizione. gazzetta.it

Al via L'Eredità Summer, il game show più longevo sbarca in access prime timeDa lunedì 20 luglio Marco Liorni condurrà L'Eredità Summer, in onda tutti i giorni alle 20.35, su Rai 1. (ANSA) ... ansa.it