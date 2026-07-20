le professoresse la ghigliottina e 2 new entry

Da questa sera alle 20.35 su Rai 1, il programma “L’Eredità” cambia nome e orario, diventando “L’Eredità Summer”. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, si presenta in versione estiva con due nuove concorrenti e alcune modifiche al format. La trasmissione continuerà a proporre le solite sfide tra concorrenti, ma con un palinsesto dedicato alla stagione calda. La versione estiva si inserisce nella programmazione serale della rete.

D a questa sera alle 20.35 su Rai 1, L’Eredità di Marco Liorni cambia nome e fascia oraria e si trasforma in L’Eredità Summer, la sua versione estiva. Un cambio d’abito da prima serata per questa edizione che porta molte novità a cominciare dalla sigla, composta da Dj Molella, dal titolo perfettamente in tema: Questa estate resto qua. Confermate le due professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, a cui si aggiungono i ballerini Amedeo Monzo e Gabriele Riccio. Nuove fiction Rai da non perdere: i titoli che vedremo in tv nei prossimi mesi X Leggi anche › Al via su Rai 1 “L’Eredità 2024”, con Marco Liorni e due nuove Professoresse: le novità L’Eredità Summer edition 2026 stasera 20 luglio su Rai 1: che cos’è, le novità, le regole, i giochi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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