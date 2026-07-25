Dopo i cinque casi di leptospirosi registrati a Zante, con un decesso, cresce l’allarme tra i turisti in estate. La malattia si trasmette attraverso acqua e fango contaminati da urine di animali infetti. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e vomito. La cura prevede l’uso di antibiotici. La malattia, più comune durante la stagione calda, si diffonde principalmente in ambienti umidi e fangosi.

La leptospirosi torna sotto osservazione dopo il focolaio di Zante, in Grecia, salito a cinque casi con un decesso. Si tratta di una malattia derivata da un’infezione batterica legata ad acqua e fango contaminati, più frequente in estate. In Italia i contagi restano rari ma la sorveglianza resta alta, anche per il legame della malattia con piogge intense e alluvioni. Leptospirosi, cos'è Come avviene il contagio Il focolaio a Zante Sintomi e possibili complicanze La situazione in Italia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Leptospirosi, dopo i casi a Zante preoccupano le vacanze in estate, come ci si contagia e qual è la cura

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