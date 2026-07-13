Negli Stati Uniti si registrano aumenti di casi di ciclosporiasi, un’infezione intestinale causata dal parassita Cyclospora cayetanensis. La fonte delle infezioni non è ancora nota, e i sintomi includono diarrea, crampi e nausea. La diffusione ha portato a consultare le autorità sanitarie, che stanno indagando sulle possibili fonti di contaminazione. Attualmente, non sono stati identificati collegamenti con specifici alimenti o prodotti. La situazione ha suscitato attenzione tra i professionisti della salute pubblica.

Negli Stati Uniti la ciclosporiasi, infezione intestinale causata da Cyclospora cayetanensis, è diventata un caso sanitario. Seppur molto differente da quelli a cui eravamo abituati. Non si tratta, infatti, di un virus. Il contagio non avviene per via respiratoria né, di norma, da persona a persona. Gli occhi delle autorità sanitarie a stelle e strisce sono puntati su un parassita. Si trasmette soprattutto attraverso cibo o acqua contaminati, spesso prodotti freschi consumati crudi: insalate, erbe aromatiche, frutta e verdura. Il CDC - Centers for Disease Control and Prevention - parla di 843 casi confermati in 31 Stati al 9 luglio, ma il dato nazionale non fotografa ancora tutta la portata dell’outbreak: il solo Michigan, per esempio, che aggiorna i numeri più rapidamente a livello locale, segnala 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I casi di ciclosporiasi preoccupano gli Usa: sintomi e cura. Rischi dalla tavola, ma la fonte delle infezioni è ignota

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