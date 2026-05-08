Hantavirus non è paragonabile al Covid quali sono i sintomi come ci si contagia e quanto è mortale

Da virgilio.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’epidemiologo spiega che l’Hantavirus si differenzia dal Covid e che le informazioni disponibili sono ancora limitate. I sintomi includono febbre, dolori muscolari e problemi respiratori, mentre il contagio avviene principalmente attraverso il contatto con urine, feci o saliva di roditori infetti. La mortalità può essere elevata in alcuni casi, ma i dettagli sono ancora in fase di studio.

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Parla l’epidemiologo Massimo Ciccozzi: “Abbiamo poche informazioni, ma è un virus diverso. Purtroppo non c’è una cura specifica”.🔗 Leggi su Virgilio.it

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