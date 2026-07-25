Era il 16 giugno 1968: quando Pier Paolo Pasolini fece sentire la sua voce, con quella poesia maledetta: «Il PCI ai giovani!». Che poi, l'Espresso per qualche (mica tanto) misterioso motivo, pubblicò in anteprima con il titolo «Vi odio cari studenti». Era la risposta del poeta ai fatti di Valle Giulia: teatro di uno scontro violento tra gli studenti d'architettura e le forze dell'ordine. Tra i figli di una fiorente borghesia e «i ragazzi poliziotti che voi per sacro teppismo (di eletta tradizione risorgimentale) di figli di papà, avete bastonato», e che «appartengono all'altra classe sociale». Da allora i rapporti tra la sinistra e le forze dell'ordine, salvo forse il periodo delle BR, non sono certo migliorati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lepore come un piromane: un sindaco guidato dal settarismo

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