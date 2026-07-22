Oltre 60 agenti sono rimasti feriti durante gli scontri avvenuti in una piazza centrale di Bologna, convocati da un esponente politico del centrosinistra. La zona, vicino a piazza Maggiore, è stata teatro di devastazione con auto incendiate, sedie e tavolini rovesciati, e pavimentazione danneggiata. La violenza ha coinvolto anche biciclette elettriche distrutte e numerosi agenti colpiti durante le operazioni di ordine pubblico.

Il centro città devastato. Siamo vicino a piazza Maggiore, il cuore di Bologna. Auto in fiamme, pavimentazione divelta, biciclette elettriche sfasciate e tavolini ribaltati. Ma, soprattutto, oltre sessanta (64 per la precisione) agenti feriti, con prognosi che vanno da tre a trentacinque giorni. Sono sei i mezzi delle forze dell'ordine danneggiati. Una guerriglia urbana in piena regola. Il problema è che quella piazza era stata convocata dal sindaco Matteo Lepore. Era inevitabile se decidi di fare una manifestazione per Abderrahim Fakir (il marocchino di 42 anni deceduto durante l'arresto) solo due giorni dopo la morte. Soprattutto se nelle 24 ore precedenti tutta la sinistra italiana ha messo sotto accusa l'operato della polizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lepore, se questo è un sindaco. Oltre 60 agenti feriti nella piazza violenta convocata dal dem

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, tensioni tra polizia e manifestanti al corteo per Fakir

Notizie e thread social correlati

Bolzano, furto e violenta aggressione: agenti feriti dal 36enneA Bolzano, un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver commesso un furto e aver aggredito violentemente gli agenti intervenuti.

Bologna, i sindacati di polizia all’attacco di Lepore: “Sessanta agenti feriti, da irresponsabili convocare la piazza”A Bologna, circa 60 agenti sono rimasti feriti durante gli scontri di ieri, considerati da alcuni sindacati di polizia come il risultato di una...

Temi più discussi: Caso Fakir, il sindaco di Bologna Matteo Lepore: Ci saranno altri scontri se le Istituzioni non faranno il loro dovere; Lepore: La città è ferita, ma ci fidiamo dello Stato. Non si può morire così; Scontri a Bologna al presidio per Fakir. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del sindaco Lepore; Scontri corteo Fakir. Borgonzoni annuncia esposto e mozione di sfiducia | VIDEO.

Oltre 70 poliziotti feriti. 6 mezzi di servizio danneggiati. Bologna devastata dalla guerriglia urbana. Il sindaco si assumerà la responsabilità politica di questo disastro? Dimissioni, subito! x.com

Bologna, 40 gradi all’ombra.Vi sembrano normale il sindaco Lepore e tutta la giunta del Pd? reddit

Morte Fakir, Borgonzoni attacca Lepore dopo scontri Bologna: Sindaco vergognoso, dovrebbe andarseneMorte Fakir, Borgonzoni attacca Lepore dopo scontri Bologna: Sindaco vergognoso, dovrebbe andarsene ... msn.com

Morto a Bologna durante un fermo, il sindaco Lepore a Omnibus: Serve chiarezza, lo Stato non risponda solo con la poliziaA Omnibus il sindaco Lepore chiede indagini rapide e una riflessione su sicurezza, salute mentale e dipendenze ... tg.la7.it