Il giallo del presidio per Fakir convocato dal sindaco Lepore Viminale avvia un’istruttoria dopo gli scontri

Da fanpage.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bologna, si sono verificati scontri tra attivisti e forze dell’ordine durante un presidio in ricordo di Fakir, deceduto durante un fermo della polizia al quartiere Pilastro. Il sindaco aveva convocato l’evento, che si è trasformato in un momento di tensione. Il Viminale ha aperto un’istruttoria per verificare se siano state rispettate le procedure previste durante la gestione dell’evento.

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Scontri a Bologna tra attivisti e forze dell’ordine dopo il presidio in ricordo di Fakir, morto durante un fermo della polizia al Pilastro. Il Viminale avvia un'istruttoria per verificare il rispetto delle procedure previste da parte del sindaco Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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