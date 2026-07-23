Il giallo del presidio per Fakir convocato dal sindaco Lepore Viminale avvia un’istruttoria dopo gli scontri

Notizia in breve

A Bologna, si sono verificati scontri tra attivisti e forze dell’ordine durante un presidio in ricordo di Fakir, deceduto durante un fermo della polizia al quartiere Pilastro. Il sindaco aveva convocato l’evento, che si è trasformato in un momento di tensione. Il Viminale ha aperto un’istruttoria per verificare se siano state rispettate le procedure previste durante la gestione dell’evento.