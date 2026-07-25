Leonardo Maria Del Vecchio è indagato per sottrazione di minore | la denuncia partita dall'ex compagna

Leonardo Maria Del Vecchio è stato denunciato da un'ex compagna per sottrazione di minore e violenza privata. La denuncia è stata presentata da Sara Soldati, con cui l'uomo ha avuto una bambina di un anno. La vicenda riguarda presunte azioni di sottrazione e comportamenti violenti nei confronti della minore. La procura ha aperto un'indagine per verificare i fatti.

Leonardo Maria Del Vecchio è stato denunciato per sottrazione di minore e violenza privata da parte dell'ex fidanzata Sara Soldati, con cui ha avuto una bimba che oggi ha un anno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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