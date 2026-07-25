La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti di un uomo, figlio del fondatore di una multinazionale dell'occhialeria, accusato di sottrazione di minore. La denuncia è stata presentata dall’ex compagna, che ha riferito di un presunto mancato affidamento della loro figlia di un anno durante una vacanza in yacht in Sardegna. L’indagato ha risposto alle accuse, senza ulteriori dettagli pubblicati.

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti del figlio del fondatore di EssilorLuxottica. Al centro della vicenda il presunto mancato affidamento della figlia di un anno durante una vacanza in yacht in Sardegna. L’imprenditore respinge ogni accusa Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore trentunenne e figlio del fondatore di EssilorLuxottica, è statoiscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano con l’ipotesi di reato di sottrazione di minore.L’inchiesta nasce dalla denuncia presentata dall’ex compagna, la modella ventiseienneSara Soldati,che sostiene di non aver potuto trascorrere del tempo con la loro bambina di un anno durante una vacanza in Sardegna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore: la denuncia dell’ex Sara Soldati e la replica di lui

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LEONARDO MARIA DEL VECCHIO INDAGATO PER VIOLENZA PRIVATA E SOTTRAZIONE DI MINORE: LA DENUNCIA

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