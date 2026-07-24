Un confronto tra ex partner in Sardegna si è concluso con una querela ai carabinieri. La donna ha denunciato di aver visto sua figlia solo per pochi minuti, dopo una discussione con l’ex compagno. Quest’ultimo ha risposto che sono stati rispettati gli accordi precedenti. La vicenda è ora sotto indagine per sottrazione di minore.

Una querela ai carabinieri di Porto Cervo è il risultato dell’ultimo ruvido confronto nel mare della Sardegna tra Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio dopo la rottura della loro unione. A presentarla è stata oggi la modella che accusa l’imprenditore di violenza privata per averle consentito di restare con la loro figlia di un anno solo per pochi minuti. Smentisce Del Vecchio secondo il quale Soldati, dopo essere stata inviata a stare con la piccola, non avrebbe accettato di andare altrove «in sicurezza». L’episodio di oggi è avvenuto a bordo di No rush, il lussuoso yacht di 72 metri di Leonardo Del Vecchio, all’ancora a Cala di Volpe, poco a Sud di Porto Cervo, Nord-Est della Sardegna. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore. La ex Sara Soldati: «Mi ha lasciato vedere mia figlia solo per pochi minuti». La replica: «Rispettati gli accordi»

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