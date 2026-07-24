Leonardo Maria Del Vecchio indagato per sottrazione di minore La ex Sara Soldati | Mi ha lasciato vedere mia figlia solo pochi minuti

Un uomo è indagato per sottrazione di minore dopo che la ex compagna lo ha denunciato ai carabinieri. La donna ha riferito di aver visto la figlia di un anno solo per pochi minuti, in seguito a un presunto episodio di violenza privata. La denuncia è stata presentata nella zona di Porto Cervo, e l’indagine è in corso. Nessuna ulteriore informazione sulle cause o sulle eventuali misure adottate.

La ex compagna di Leonardo Maria Del Vecchio, Sara Soldati ha denunciato l’imprenditore ai carabinieri di Porto Cervo. La modella, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, lo accusa di violenza privata, sostenendo che le sarebbe stato consentito di trascorrere con la figlia di un anno soltanto pochi minuti. Del Vecchio respinge le accuse e sostiene, tramite i propri legali, che la donna avrebbe rifiutato la possibilità di allontanarsi con la bambina «in sicurezza», come concordato. L’episodio si sarebbe verificato a bordo del No Rush, lo yacht di 72 metri di proprietà di Leonardo Del Vecchio, ancorato nella baia di Cala di Volpe, a sud di Porto Cervo, nel nord-est della Sardegna. 🔗 Leggi su Open.online

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