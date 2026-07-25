Leolandia, il parco divertimenti di Capriate San Gervasio, festeggia 55 anni di attività. Aperto da più di cinque decenni, il parco continua a essere una delle realtà più solide nel settore dei parchi a tema italiani. La direzione attribuisce il successo alla capacità di evolversi in base alle esigenze delle famiglie. La celebrazione è avvenuta sabato 25 luglio, con un evento speciale per ricordare la lunga storia e il legame con le generazioni di visitatori.

Da cinquantacinque anni Leolandia, il parco a tema di Capriate San Gervasio, accompagna l’infanzia e l’adolescenza di generazioni e oggi (sabato 25 luglio) celebra il suo anniversario, confermandosi una delle realtà più solide e dinamiche del panorama italiano dei parchi a tema. Il parco celebrerà l’anniversario con una speciale festa inserita nel programma delle Crazy Summer Nights, le aperture serali del sabato fino alle 22, che accompagneranno il pubblico fino al 14 settembre con spettacoli, animazione e un’atmosfera ancora più coinvolgente. «Arriviamo al traguardo dei 55 anni - commenta Giuseppe Ira, presidente di Leolandia - nel cuore di una buona stagione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Leolandia, il parco divertimenti di Capriate compie 55 anni: «La chiave? Evolversi con le famiglie»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

REVERSUM LEOLANDIA NOVITA' 2026

Notizie e thread social correlati

Leolandia compie 55 anni: la storia del parco divertimenti in 11 fotografieLeolandia festeggia 55 anni, un anniversario che richiama ricordi di molte generazioni.

Mirabilandia, il parco divertimenti compie 34 anni: festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoniIl parco divertimenti festeggia 34 anni con una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati, interpretate da Giorgio Vanni.

Temi più discussi: Leolandia fa 55 anni: la grande festa del mega parco divertimenti alle porte di Milano; Leolandia compie 55 anni: la storia del parco divertimenti in 11 fotografie; Super caldo, a Leolandia ingressi dimezzati. Ma recuperiamo con la sera; Non solo Gardaland: i parchi divertimento in Italia da scoprire assolutamente quest'estate.

Leolandia, il parco divertimenti di Capriate compie 55 anni: La chiave? Evolversi con le famiglieLa nascita con il nome di Minitalia, il più grande parco d'Italia visitato anche da Papa Leone (all'epoca sacerdote). Oggi più adrenalina e ingressi 2x1 ... bergamo.corriere.it

Leolandia compie 55 anni: la storia del paco divertimenti in 11 fotografieDalla Minitalia degli anni Settanta alla grande svolta del 2007, dai personaggi dei cartoni animati alle recenti aree tematiche frutto di ingenti investimenti ... ilgiorno.it