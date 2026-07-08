Mirabilandia il parco divertimenti compie 34 anni | festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoni

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il parco divertimenti festeggia 34 anni con una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati, interpretate da Giorgio Vanni. L’evento si svolgerà sabato 25 luglio e vedrà la partecipazione dell’artista che ha interpretato molte delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Le sigle dei cartoni animati, ascoltate da bambini e adulte, saranno al centro della serata evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ravenna, 8 lug. (Adnkronos) - C'è chi le ha ascoltate davanti alla Tv da bambino e chi continua a cantarle ancora oggi a squarciagola. Le sigle dei cartoni animati sono diventate la colonna sonora di intere generazioni e sabato 25 luglio saranno protagoniste di una serata evento a Mirabilandia. Per soffiare sulle sue 34 candeline, il parco divertimenti più grande d'Italia organizza il 'Mirabilandia Birthday Party', un compleanno in grande stile, una festa aperta a tutti che avrà come ospite d'eccezione Giorgio Vanni, icona della cultura pop italiana. Insieme alla sua storica band, I Figli di Goku, l'artista porterà sul palco di piazza della Fama, dalle 22, uno show ad alto tasso di energia e nostalgia, con le sigle che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

mirabilandia il parco divertimenti compie 34 anni festa pop con giorgio vanni e le sigle dei cartoni
© Iltempo.it - Mirabilandia, il parco divertimenti compie 34 anni: festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MIRABILANDIA | TOP 10 ATTRAZIONI (LA MIA CLASSIFICA)

Video MIRABILANDIA | TOP 10 ATTRAZIONI (LA MIA CLASSIFICA)

Notizie e thread social correlati

Cristina d’Avena in concerto, le sigle dei cartoni a CamuciaUn concerto con Cristina D'Avena si terrà a Camucia, con le sigle dei cartoni animati più famose.

Sigle dei cartoni per il compleanno e gran finale coi PanpersDurante la Notte Rosa, il parco di Mirabilandia ha aperto la stagione estiva con una serata dedicata al divertimento, includendo spettacoli con...

Temi più discussi: Mirabilandia compie 34 anni: il 25 luglio grande festa con il concerto di Giorgio Vanni; Mirabilandia, l'estate 2026 tra la horror house più lunga di sempre e la piccola rivoluzione di Mirabeach: Dire inclusività fa figo, noi proviamo a capire cosa serve davvero; Mirabilandia l' estate 2026 tra la horror house più lunga di sempre e la piccola rivoluzione di Mirabeach | Dire inclusività fa figo noi proviamo a capire cosa serve davvero.

giorgio vanni mirabilandia il parco divertimentiMirabilandia, il parco divertimenti compie 34 anni: festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoniC'è chi le ha ascoltate davanti alla Tv da bambino e chi continua a cantarle ancora oggi a squarciagola. Le sigle dei cartoni animati sono diventate la colonna sonora di intere generazioni e sabato 25 ... adnkronos.com

giorgio vanni mirabilandia il parco divertimentiMirabilandia: estate tra adrenalina, Mirabeach e una grande festa di compleannoSiamo tornati a visitare Mirabilandia durante l’estate e, ancora una volta, il parco divertimenti più grande d’Italia ha confermato di essere una meta ideale per trascorrere una giornata all’insegna d ... timemagazine.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web