Il parco divertimenti festeggia 34 anni con una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati, interpretate da Giorgio Vanni. L’evento si svolgerà sabato 25 luglio e vedrà la partecipazione dell’artista che ha interpretato molte delle canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. Le sigle dei cartoni animati, ascoltate da bambini e adulte, saranno al centro della serata evento.

Ravenna, 8 lug. (Adnkronos) - C'è chi le ha ascoltate davanti alla Tv da bambino e chi continua a cantarle ancora oggi a squarciagola. Le sigle dei cartoni animati sono diventate la colonna sonora di intere generazioni e sabato 25 luglio saranno protagoniste di una serata evento a Mirabilandia. Per soffiare sulle sue 34 candeline, il parco divertimenti più grande d'Italia organizza il 'Mirabilandia Birthday Party', un compleanno in grande stile, una festa aperta a tutti che avrà come ospite d'eccezione Giorgio Vanni, icona della cultura pop italiana. Insieme alla sua storica band, I Figli di Goku, l'artista porterà sul palco di piazza della Fama, dalle 22, uno show ad alto tasso di energia e nostalgia, con le sigle che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mirabilandia, il parco divertimenti compie 34 anni: festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoni

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