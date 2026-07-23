Leolandia festeggia 55 anni, un anniversario che richiama ricordi di molte generazioni. Per migliaia di bambini e ragazzi, il parco rappresenta il primo roller coaster, il primo incontro con personaggi dei cartoni animati e le prime grandi avventure condivise con i genitori. Nel corso degli anni, il parco ha mantenuto il suo ruolo di spazio di divertimento e scoperta per le famiglie, diventando un punto di riferimento nel settore dei parchi divertimento.

Per migliaia di bambini e ragazzi Leolandia è il luogo del primo roller coaster, del primo incontro con i personaggi dei cartoni animati e della prima grande avventura da vivere insieme ai genitori. Per altrettanti adulti è un viaggio nei ricordi, perché quelle stesse emozioni le hanno vissute da bambini e oggi hanno il piacere di riviverle insieme ai propri figli. Era infatti domenica 25 luglio 1971 quando a Capriate apriva Minitalia: con i suoi 180.000 metri quadrati, era il più grande parco a tema del Paese. L’idea dell’imprenditore tessile Guido Pendezzini era semplice... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Leolandia compie 55 anni: la storia del parco divertimenti in 11 fotografie

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