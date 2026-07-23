Leolandia compie 55 anni | la storia del parco divertimenti in 11 fotografie

Da ilgiorno.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Leolandia festeggia 55 anni, un anniversario che richiama ricordi di molte generazioni. Per migliaia di bambini e ragazzi, il parco rappresenta il primo roller coaster, il primo incontro con personaggi dei cartoni animati e le prime grandi avventure condivise con i genitori. Nel corso degli anni, il parco ha mantenuto il suo ruolo di spazio di divertimento e scoperta per le famiglie, diventando un punto di riferimento nel settore dei parchi divertimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per migliaia di bambini e ragazzi Leolandia è il luogo del primo roller coaster, del primo incontro con i personaggi dei cartoni animati e della prima grande avventura da vivere insieme ai genitori. Per altrettanti adulti è un viaggio nei ricordi, perché quelle stesse emozioni le hanno vissute da bambini e oggi hanno il piacere di riviverle insieme ai propri figli. Era infatti domenica 25 luglio 1971 quando a Capriate apriva Minitalia: con i suoi 180.000 metri quadrati, era il più grande parco a tema del Paese. L’idea dell’imprenditore tessile Guido Pendezzini era semplice... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

leolandia compie 55 anni la storia del parco divertimenti in 11 fotografie
© Ilgiorno.it - Leolandia compie 55 anni: la storia del parco divertimenti in 11 fotografie
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tutte le novità 2026 di Leolandia

Video Tutte le novità 2026 di Leolandia

Notizie e thread social correlati

Mirabilandia, il parco divertimenti compie 34 anni: festa-pop con Giorgio Vanni e le sigle dei cartoniIl parco divertimenti festeggia 34 anni con una serata dedicata alle sigle dei cartoni animati, interpretate da Giorgio Vanni.

Crazy Summer Nights al parco Leolandia. Divertimento e golositàLeolandia a Capriate San Gervasio rimarrà aperta fino alle 22 domani e il 27 giugno per le Crazy Summer Nights.

Leolandia accelera: 30 milioni di investimento per ampliare il targetUn piano industriale triennale da 30 milioni di euro, avviato nel 2023, per completare la metamorfosi da parco per l’infanzia a polo del divertimento per le famiglie con bambini fino a 14 anni: ... repubblica.it

Leolandia, il parco festeggia 55 anni con la nuova attrazione ReversumIn occasione del taglio del nastro, Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, ha dichiarato: La storia di questa attrazione ha un respiro lunghissimo, da quando, dopo aver acquisito il parco nel 2007, ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web