L’Emilia blatera di vita ma vota per la morte

Notizia in breve

Circa settanta persone sono state portate in ospedale dopo una manifestazione in Emilia. Durante gli scontri, alcuni manifestanti hanno colpito poliziotti alla testa con oggetti contundenti. La polizia ha risposto con l’uso di mezzi di contenimento. La protesta si è svolta in un’area centrale, con tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi tra gli agenti, ma diversi manifestanti hanno subito lesioni.