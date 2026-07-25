L’Emilia blatera di vita ma vota per la morte
Circa settanta persone sono state portate in ospedale dopo una manifestazione in Emilia. Durante gli scontri, alcuni manifestanti hanno colpito poliziotti alla testa con oggetti contundenti. La polizia ha risposto con l’uso di mezzi di contenimento. La protesta si è svolta in un’area centrale, con tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine. Non sono stati segnalati feriti gravi tra gli agenti, ma diversi manifestanti hanno subito lesioni.
mandato all’ospedale una settantina di persone. Non vi stupite: a Bologna tengono così tanto alla vita che spaccano anche la testa ai poliziotti per difenderla. La vita prima di tutto. Prima della testa dei poliziotti, prima della loro dignità, prima persino della verità. A Bologna la vita viene prima di tutto. Ci tengono tanto. Ci tengono a tal punto che hanno appena approvato una legge sul fine vita. Perché a Bologna sono fatti così. Pensano che bisogna tutelare la vita in ogni modo. Persino ricorrendo alla morte.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Morte della piccola Beatrice, l'ex del compagno: è un uomo violento - Vita in diretta 06/03/2026
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