Un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto insieme a una ragazza di 17 anni in un incidente avvenuto a Maccagno. La ragazza è deceduta sul luogo dell’incidente, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni critiche. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri e sono in corso accertamenti da parte delle autorità per chiarire le dinamiche.

Maccagno con Pino e Veddasca (Varese), 8 giugno 2026 – C'è un ragazzo di appena 15 anni che continua a combattere la sua battaglia più difficile all'ospedale di Circolo di Varese. Dopo la tragedia di domenica pomeriggio a Maccagno, costata la vita alla sedicenne Sara Vetrano, l'attenzione di familiari, amici e dell'intera comunità si concentra ora sulle condizioni del giovane rimasto gravemente ferito nell'investimento lungo la statale 394. Il quindicenne è il ferito che desta le maggiori preoccupazioni tra i sopravvissuti al drammatico incidente. Ricoverato in terapia intensiva, resta sedato, intubato e in prognosi riservata. Le sue condizioni sono ancora molto gravi, ma nelle ultime ore sarebbero risultate stabili, un elemento che alimenta la speranza di chi da domenica vive ore di angoscia davanti alle porte dell'ospedale varesino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tragedia di Maccagno e la morte di Sara Vetrano: l’amico 15enne travolto assieme a lei lotta tra la vita e la morte in ospedale

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