Il 24 e 25 maggio 2026 si svolgono le elezioni comunali in 16 Comuni dell’Emilia-Romagna. Gli elettori sono chiamati a votare per il sindaco e per i consigli comunali. Le urne saranno aperte durante entrambe le giornate, secondo le modalità previste dalla legge. La consultazione riguarda diverse amministrazioni locali della regione. Le operazioni di voto si svolgono senza modifiche rispetto alle procedure standard, con seggi aperti nelle rispettive sedi comunali.

Bologna, 23 maggio 2026 – Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 si vota per l’elezione del sindaco e il rinnovo dei consigli comunali in 16 Comuni dell'Emilia-Romagna. I seggi saranno aperti domenica 24 dalle ore 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Al voto andranno 5 Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, che quindi possono teoricamente andare al ballottaggio: Imola (Bo), Faenza (Ra), Cervia (Ra), Comacchio (Fe), Vignola (Mo). A questi si aggiungono 11 Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti: Bondeno (Fe), Verghereto (Fc), Montese (Mo), Palanzano e Pellegrino Parmense (Pr), Ferriere e Pontenure (Pc), Canossa e Luzzara (Re), Mondaino e Morciano di Romagna (Rn). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come si vota per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 in Emilia-Romagna

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