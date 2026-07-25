All’interno di Forza Italia si registrano tensioni sulla legge elettorale. Mercoledì, Antonio Tajani dovrà affrontare un gruppo di senatori riluttanti a sostenere le preferenze. Gianni Letta è impegnato a mediare con il Quirinale per ottenere il via libera al provvedimento. La discussione riguarda principalmente le modalità di voto e le preferenze, con alcuni esponenti che si oppongono alle modifiche proposte. La posizione del partito resta divisa su questo tema.

Mercoledì, quando Antonio Tajani si presenterà davanti ai suoi senatori per convincerli ad approvare la legge elettorale, troverà un gruppo riottoso. Tra i fedelissimi del segretario che vogliono chiudere la legge il prima possibile e quelli più vicini a Marina Berlusconi che invece vogliono rallentare le tempistiche o addirittura frenare Fratelli d’Italia sulle preferenze. Lo Stabilicum infatti dovrà passare di nuovo per i due rami del Parlamento e sarà il vero banco di prova della maggioranza, dopo l’incidente sulle preferenze. Ed è proprio sull’emendamento che Fratelli d’Italia intende ripresentare – insieme a Noi Moderati – che il partito ribolle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Legge elettorale, la rivolta dentro Forza Italia. Gianni Letta media col Quirinale per il “Sì” alle preferenze

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Un Voto Solo, e gli Italiani Restano Spettatori: Come è Morto il Diritto alle Preferenze

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