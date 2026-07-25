La legge elettorale attuale non prevede il ballottaggio tra i due candidati più votati. Questa mancanza rappresenta il limite principale della riforma. Il politologo e fondatore del Centro Italiano di Studi Elettorali spiega che la normativa approvata è destinata a durare solo una legislatura. La sua analisi si concentra sulla durata limitata e sulle implicazioni di questa scelta.

Riforma elettorale, sì. Ma di quelle destinate a durare una legislatura sola. È il giudizio che il professor Roberto D’Alimonte, politologo e fondatore del Luiss – Cise Centro Italiano di Studi Elettorali consegna a Formiche.net mentre il testo sulla nuova legge elettorale si prepara al passaggio in Senato, dopo l’intesa raggiunta nella maggioranza su preferenze e alternanza di genere. Un accordo che, a suo dire, non cambia la sostanza: per i partiti piccoli e medi la lista resta di fatto bloccata, mentre il vero nodo — il ballottaggio mancato — segna il destino di un sistema ibrido, “una specie di Giano bifronte”, capace di produrre tanto governabilità quanto ingovernabilità. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Legge elettorale, il vero limite è l’assenza del ballottaggio. D’Alimonte spiega perché

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