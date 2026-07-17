Tony Khan ha spiegato che Bryan Danielson è assente dalla programmazione AEW a causa di motivi di salute. La sua assenza si è protratta nel tempo, senza indicare una data di ritorno. Khan ha affermato che il wrestler sta ricevendo cure e riposo, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua mancanza dalla scena televisiva è stata confermata come temporanea e legata a questioni di benessere personale.

Bryan Danielson manca da tempo dalla programmazione televisiva della AEW, e Tony Khan ha finalmente spiegato il perché. Nel corso di una diretta streaming a scopo benefico, il presidente della compagnia ha chiarito che l’ex campione del mondo sta semplicemente concedendo al proprio corpo il tempo necessario per recuperare dopo tutto ciò che gli ha fatto passare. «Bryan è acciaccato»: la spiegazione di Tony Khan. Alla domanda se i fan potessero aspettarsi di rivedere presto Danielson al commento, Khan non ha giocato la carta del ritorno imminente. Al contrario, ha messo sul tavolo il motivo reale dell’assenza: il fisico dell’ex campione ha bisogno di più tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan spiega il vero motivo dell’assenza di Bryan Danielson

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