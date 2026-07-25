L’economia Usa gira meglio di quella europea? Solo grazie alla Silicon Valley Ma per il resto…

L’economia statunitense mostra una performance migliore rispetto a quella europea principalmente grazie alla Silicon Valley. Tuttavia, al di fuori di questa regione, l’attività economica negli Stati Uniti non supera quella europea. La narrazione dell’eccezionalismo americano, che attribuisce il successo globale agli Stati Uniti per innovazione e lavoro, non trova conferma in molti settori. La realtà evidenzia che il vantaggio statunitense è concentrato in specifici comparti, mentre in altri ambiti l’Europa mantiene comunque una buona tenuta.

Non è facilissimo raccontare la storia dell’economia globale senza cadere nel tranello dell’eccezionalismo americano, cioè in quell’idea rassicurante e un po’ pigra secondo cui gli Stati Uniti vincono sempre su tutti i fronti perché lavorano di più, innovano di più e guadagnano di più. Questa l’idea rassicurante e un po’ pigra che inquina da qualche anno, in particolare dopo la pubblicazione di vari studi europei e del rapporto stilato da Mario Draghi sulla competitività dell’Unione Europea, la narrazione dominante ci dice che il divario di PIL pro capite tra Stati Uniti ed Europa continua ad allargarsi. Questo è vero nei numeri, ma nasconde un’illusione ottica piuttosto interessante. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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