Dalle aule di Varese alla Silicon Valley | il sogno AI di due amici

Due amici provenienti da Varese hanno avviato un percorso che li ha portati dalla scuola locale alla Silicon Valley, dove hanno sviluppato un progetto legato all'intelligenza artificiale. Partendo da un saggio filosofico, hanno tradotto le loro idee in un prodotto innovativo destinato a cambiare il modo in cui si insegna. I loro sforzi hanno portato alla creazione di uno strumento che mira a rivoluzionare le metodologie didattiche tradizionali.

? Cosa scoprirai Come hanno trasformato un saggio filosofico in una carriera nella Silicon Valley?. Cosa hanno creato i due amici varesini per rivoluzionare la didattica?. Chi sono i nuovi protagonisti che stanno sfidando i colossi dell'AI?. Come funzionano gli agenti intelligenti che i due ingegneri stanno sviluppando?.? In Breve Co-fondatore Alberto Zavattoni ha guidato OpenLab VR insieme a Peruzzo e Zamparini.. Piattaforma OpenLab VR è utilizzata in oltre cinquanta scuole tra Italia ed estero.. Investitori Blackstone e Future Funders hanno finanziato il progetto OpenLab VR.. Startup Opser punta a creare agenti intelligenti per l'automazione aziendale in California.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle aule di Varese alla Silicon Valley: il sogno AI di due amici Notizie correlate Dalle aule del Morgagni alla pubblicazione: il sogno letterario di Maria Federica Billi diventa realtà e presenta il primo libroVenerdì 17 aprile alle 17 si terrà la presentazione del primo libro della ventiduenne Maria Federica Billi al Laboratorio Aperto di Forlì, in via... Alex Karp. Il filosofo «prestato» alla Silicon Valley che teorizza l’alleanza tra Stato e industriaAlexander Karp è uno dei dirigenti tecnologici più singolari della sua generazione.