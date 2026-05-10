Per salvare l’Occidente meglio allearsi con la Silicon Valley

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C'è un passaggio nel libro di Alexander C. Karp (fondatore di Palantir) e Nicholas W. Zamiska La Repubblica tecnologica (Silvio Berlusconi editore), che colpisce più di altri: l'idea che l'Occidente non stia semplicemente vivendo una rivoluzione tecnologica, ma una vera redistribuzione del potere. E il potere, oggi, non passa più soltanto dagli Stati, gli eserciti o le banche centrali. Passa da: algoritmi, dati, server, intelligenza artificiale. Insomma: dalla Silicon Valley. Il libro, che come sottitolo ha «Come l'alleanza con la Silicon Valley plasmerà il futuro dell'Occidente», è quasi un manifesto politico. A tratti persino ideologico. Ma proprio per questo interessante.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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