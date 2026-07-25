Un camion ha perso centinaia di bottiglie d'acqua in una galleria della Statale 36, tra Lecco e Milano. La perdita del carico ha causato la chiusura temporanea della strada in direzione sud. L'incidente si è verificato nella galleria dell'Attraversamento di Lecco. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e la viabilità è rimasta bloccata fino a quando la strada non è stata riaperta.

Lecco, 25 luglio 2026 – Un camionista ha perso centinaia di bottiglie d'acqua in una galleria della Statale 36, che è stata temporaneamente chiusa. L'incidente è successo in direzione sud, verso Milano, nella galleria dell' Attraversamento di Lecco. L’autotrasportatore ha perso il controllo del camion, ha sbandato e parte del carico si è rovesciato in strada, dove sono cadute centinaia di confezioni d'acqua. Sono intervenuti i vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia stradale e ai cantonieri di Anas. Non risultano feriti ma, per sgomberare la carreggiata, un tratto di Statale 36 è stato temporaneamente chiuso. “ A causa di un incidente, la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Milano all’altezza di Lecco – avvertono da Anas -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Lecco, camionista perde il carico di bottiglie d'acqua: chiusa la Statale 36

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