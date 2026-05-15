Tornava verso Lecco sulla Statale 36 | salva un cucciolo di volpe nel traffico

Da leccotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un cucciolo di volpe delle dimensioni di un gattino, con il mantello rossastro e il musetto bianco, è stato catturato mentre attraversava la carreggiata sulla Statale 36 in direzione di Lecco durante l’ora di punta. La bestiola si muoveva tra i veicoli fermi, passando tra i paraurti e creando un momento di attenzione tra gli automobilisti. Nessuna persona è rimasta ferita, e il cucciolo è stato messo in salvo da un passante. I mezzi hanno proseguito il viaggio dopo aver evitato l’animale.

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Un cucciolo di volpe grande quanto un gattino, il mantello rossastro, il musetto bianco, che sgattaiolava tra i paraurti in coda sull'ora di punta. E un uomo che ha spento il motore, aperto lo sportello e si è infilato nel traffico per tirarlo fuori da lì. È la scena che si è consumata giovedì. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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