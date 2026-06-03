Tamponamento tra tre veicoli sulla statale 36 | chiusa la carreggiata sud a Briosco
Un incidente tra tre veicoli ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata sud sulla statale 36 a Briosco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada rimane chiusa in direzione sud, creando disagi al traffico. La viabilità sarà riaperta solo dopo aver completato le operazioni di rimozione e messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.
Un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione sud sulla statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga", nel Comune di Briosco, in provincia di Monza e della Brianza. Lo rende noto Anas. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7.30. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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