Lecce raggiunto nel finale nell' amichevole contro l' NK Istra a segno Stulic e Maleh

Notizia in breve

Il Lecce ha pareggiato 2-2 in un'amichevole contro l'NK Istra. I salentini, in svantaggio all'inizio, sono riusciti a rimettersi in carreggiata segnando due gol. Tuttavia, nel finale, l’avversario ha trovato il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine. Durante la partita, Stulic e Maleh hanno segnato per il Lecce.