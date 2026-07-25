Lecce raggiunto nel finale nell' amichevole contro l' NK Istra a segno Stulic e Maleh

Da sosfanta.com 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lecce ha pareggiato 2-2 in un'amichevole contro l'NK Istra. I salentini, in svantaggio all'inizio, sono riusciti a rimettersi in carreggiata segnando due gol. Tuttavia, nel finale, l’avversario ha trovato il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine. Durante la partita, Stulic e Maleh hanno segnato per il Lecce.

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Pareggio per 2-2 per il Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della terza amichevole stagione contro l'NK Istra. I salentini, sotto 1-0 e poi capaci di ribaltare il risultato, hanno incassato la rete del definitivo pari ad una manciata di minuti dal fischio finale. Ecco il racconto di CalcioLecce.it: "Vittoria mancata per pochissimi minuti per il Lecce nella terza amichevole estiva, un match combattuto con 2-2 conclusivo con l’NK Istra. I giallorossi soffrono le ripartenze croate nel primo tempo, dopo l’intervallo reagiscono e pagano l’unica ingenuità della ripresa. Comunque un piccolo passo in avanti, soprattutto in fase realizzativa, rispetto alla precedente uscita. 🔗 Leggi su Sosfanta.com

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