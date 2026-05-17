Nel match tra Lecce e Reggio Emilia, la squadra ospite ha vinto 3-2 grazie a un gol di Stulic al 96'. La partita è stata caratterizzata da una rimonta, con il risultato che è mutato negli ultimi minuti. Ora, con tre punti ancora da conquistare, la squadra si trova in una posizione favorevole per ottenere la salvezza. La partita ha visto diverse fasi di emozioni intense, con un finale che ha riservato un gol decisivo negli ultimi secondi.

Viaggio all'inferno e ritorno. Giusto il tempo di guardare in faccia quello spettro per cui il destino ti è sfuggito dalle mani, non dipende più da te. E allora chissà cosa potrebbe succedere. Ci ha pensato il Lecce, quando al 95esimo era sul 2-2 a Reggio Emilia, mentre la Cremonese vinceva a Udine per 1-0. Era a -1 il Lecce, non sarebbe bastato vincere con il Genoa. Poi si è girato Stulic. Proprio lui, il più criticato. Una sponda di Gandelman e Stulic si è girato nel modo più naturale possibile. E pensare che il Sassuolo aveva sfiorato il terzo gol, quello che avrebbe ammazzato il Lecce. Girandola di emozioni a Reggio Emilia. Si gioca su due campi in contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Lecce da infarto a Reggio Emilia, decide Stulic al 96': 3-2, ora bastano tre punti per la salvezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Verona-Fiorentina 0-1: tre punti salvezza al Betegodi. De Gea regge, decide FagioliFirenze, 4 aprile 2026 - Sarà una Pasqua dolce quella della Fiorentina, che nell'uovo trova tre punti strappati con le unghie e con i denti al...

Leggi anche: La Life365.eu conquista tre punti di platino contro Reggio Emilia

Il bellissimo gesto di Emil Holm al termine di Lecce Juve Lo svedese dopo il triplice fischio è corso a da un tifoso in sedia a rotelle per regalargli la maglia Un piccolo gesto che vale più di un gol x.com

[MN] Al suo arrivo al Tolosa, probabilmente il club leader a livello mondiale nell'utilizzo del famoso algoritmo, Viktor Bezhami ha subito adottato questo metodo. Un metodo particolarmente apprezzato dal proprietario del Milan, Gerry Cardinale, che ha Bezham reddit