Lecce da infarto a Reggio Emilia decide Stulic al 96' | 3-2 ora bastano tre punti per la salvezza

Da quotidianodipuglia.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Lecce e Reggio Emilia, la squadra ospite ha vinto 3-2 grazie a un gol di Stulic al 96'. La partita è stata caratterizzata da una rimonta, con il risultato che è mutato negli ultimi minuti. Ora, con tre punti ancora da conquistare, la squadra si trova in una posizione favorevole per ottenere la salvezza. La partita ha visto diverse fasi di emozioni intense, con un finale che ha riservato un gol decisivo negli ultimi secondi.

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Viaggio all'inferno e ritorno. Giusto il tempo di guardare in faccia quello spettro per cui il destino ti è sfuggito dalle mani, non dipende più da te. E allora chissà cosa potrebbe succedere. Ci ha pensato il Lecce, quando al 95esimo era sul 2-2 a Reggio Emilia, mentre la Cremonese vinceva a Udine per 1-0. Era a -1 il Lecce, non sarebbe bastato vincere con il Genoa. Poi si è girato Stulic. Proprio lui, il più criticato. Una sponda di Gandelman e Stulic si è girato nel modo più naturale possibile. E pensare che il Sassuolo aveva sfiorato il terzo gol, quello che avrebbe ammazzato il Lecce. Girandola di emozioni a Reggio Emilia. Si gioca su due campi in contemporanea. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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