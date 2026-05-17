Sassuolo-Lecce 2 a 3 | al minuto 96 Stulic avvicina i salentini alla quarta salvezza di fila

Nel match tra Sassuolo e Lecce, terminato 2-3, al minuto 96 Stulic segna il gol che permette ai salentini di avvicinarsi alla quarta salvezza consecutiva. La partita si è giocata al Mapei Stadium e ha visto il Lecce mantenere un punto di vantaggio sulla Cremonese. Con questa vittoria, il club ha confermato la presenza in Serie A anche per la prossima stagione, raggiungendo così la quinta annata consecutiva nel massimo campionato italiano.

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