LeBron James ha annunciato che giocherà con i Philadelphia 76ers a partire dalla prossima stagione. La decisione arriva in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, con il giocatore che ha confermato il suo trasferimento alla squadra statunitense. La sua scelta segna un cambiamento importante nella sua carriera, dopo aver militato in altre franchigie NBA. La notizia è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato in corso.

LeBron James: Una Nuova Avventura ai Philadelphia 76ers. ROMA (ITALPRESS) – Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Parigi 2024, LeBron James ha finalmente chiarito il suo futuro. Dopo aver chiuso il capitolo con i Los Angeles Lakers, la leggenda della NBA, 41 anni, è pronta a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera con i Philadelphia 76ers. La superstar sta per firmare un contratto biennale dal valore di otto milioni di dollari, con un’opzione per il secondo anno. Questo segna una svolta significativa per i 76ers, che si preparano a diventare un contendente serio per il titolo NBA. Con LeBron a guidare la squadra, l’impatto sul quintetto titolare sarà considerevole. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - LeBron James svela la sua scelta: giocherà con i Philadelphia 76ers.

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LeBron James Just Said the Unthinkable

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LeBron James ai Philadelphia 76ers: i motivi dietro la sua sceltaLeBron James ha annunciato che giocherà nella prossima stagione con i Philadelphia 76ers.

Temi più discussi: Lebron James svela il suo futuro? Ecco quando parlerà e dove seguirlo; Haliburton prova a strappargli l'annuncio, LeBron replica: No, ne abbiamo già parlato nel backstage; LeBron James non svela la prossima squadra: Sarà divertente; NBA, LeBron James sceglie Philadelphia: accordo biennale con i Sixers.

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