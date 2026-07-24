A 41 anni, uno dei più forti giocatori di basket della storia ha scelto la quarta squadra di basket della sua carriera in NBA LeBron James giocherà la sua 24esima stagione di NBA, il campionato nordamericano di basket e il più importante al mondo, nei Philadelphia 76ers. James ha 41 anni ed è uno dei cestisti più forti e famosi di sempre. Quest’estate, dopo che aveva fatto sapere che non si sarebbe ritirato nonostante l’età, era rimasto senza squadra (fino all’anno scorso giocava nei Los Angeles Lakers) ed era molto attesa la scelta della sua prossima squadra, che probabilmente sarà anche l’ultima. Lui non lo ha detto, ma secondo ESPN James ha firmato un contratto biennale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - LeBron James giocherà con i Philadelphia 76ers

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Could LeBron James REALLY Land on the Philadelphia 76ers

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Questo è il posto giusto dove atterrare definitivamente per LeBron James. Washington non ha mai vinto 50 partite nella storia della sua franchigia da quando è diventata i WIZARDS nel 1998. Arrivano da 3 stagioni con 15, 18 e 17 vittorie. LeBron che guida i W reddit

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