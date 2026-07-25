LeBron James a Philadelphia la frase shock di Trump | Forse è razzista…
LeBron James ha deciso di trasferirsi ai Philadelphia 76ers, suscitando discussioni tra tifosi e osservatori. Durante un'intervista sulla rivalità tra LeBron e Michael Jordan, il presidente degli Stati Uniti ha commentato la questione, affermando: “Forse è razzista…”. La frase ha attirato attenzione, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle motivazioni dietro questa affermazione.
La decisione di LeBron James di trasferirsi ai Philadelphia 76ers ha scatenato il dibattito tra gli appassionati di basket e non solo. Alla domanda su chi sia il migliore tra “King James” e Michael Jordan, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha risposto così. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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