Leao si allena in Brasile al centro sportivo del Corinthians | le foto

Rafael Leão si sta allenando al centro sportivo del Corinthians in Brasile. Il 29 luglio terminerà le vacanze e si unirà alla squadra in tournée a Perth, in Australia.

Sono giorni decisamente caldi per il futuro di Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. E non tanto per le condizioni climatiche estive. Il nativo di Almada, il prossimo mercoledì 29 luglio, terminerà le proprie vacanze e raggiungerà la squadra direttamente in tournée a Perth, in Western Australia. Lì inizierà ufficialmente gli allenamenti sotto gli ordini del nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Sempre che, nel frattempo, il calciomercato non regali evoluzioni ad oggi inaspettate. Calciomercato Milan: l'offerta shock del Fenerbahçe per Leão Il numero 10 del Diavolo, infatti, è finito concretamente nel mirino del Galatasaray e, soprattutto, del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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