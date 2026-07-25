Rafael Leão terminerà le vacanze il 29 luglio e si unirà alla squadra durante la tournée a Perth, in Western Australia. Nel frattempo, si sta allenando al centro sportivo del club brasiliano di appartenenza. La sua situazione contrattuale con il Milan rimane in discussione, mentre il club continua a monitorare la situazione. La presenza del giocatore in tournée è prevista per il prossimo mercoledì.

Sono giorni decisamente caldi per il futuro di Rafael Leão, attaccante portoghese del Milan. E non tanto per le condizioni climatiche estive. Il nativo di Almada, il prossimo mercoledì 29 luglio, terminerà le proprie vacanze e raggiungerà la squadra direttamente in tournée a Perth, in Western Australia. Lì inizierà ufficialmente gli allenamenti sotto gli ordini del nuovo allenatore rossonero, Rúben Amorim. Sempre che, nel frattempo, il calciomercato non regali evoluzioni ad oggi inaspettate. promowebapp Calciomercato Milan: l'offerta shock del Fenerbahçe per Leão. Il numero 10 del Diavolo, infatti, è finito concretamente nel mirino del Galatasaray e, soprattutto, del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão scuote ancora il Milan dal Brasile. E intanto si allena al centro sportivo del Corinthians

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