Vitik non si allena in gruppo! Brutte notizie dall’allenamento del Bologna | le condizioni del difensore

Il difensore olandese del Bologna non ha partecipato all’allenamento di gruppo, suscitando preoccupazioni tra i membri dello staff tecnico. La società non ha ancora comunicato dettagli specifici sulle sue condizioni, ma la sua assenza è stata notata durante la sessione. L’allenatore si prepara comunque a schierare la formazione per la prossima sfida contro il Napoli, che si giocherà al Maradona.

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