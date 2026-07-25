Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta ufficiale al Milan per il portoghese Leão. Nel frattempo, il mercato in uscita del club milanese si attiva, con il trasferimento di Gonçalo Ramos e Mario Gila per circa 100 milioni di euro. Dopo acquisti importanti, il club si concentra su eventuali cessioni per coprire le esigenze della rosa.

Il mercato del Milan comincia a muoversi anche in uscita. Dopo l'inizio scoppiettante in entrata, con l'acquisto record di Gonçalo Ramos e l'arrivo di Mario Gila per 100 milioni complessivi, i rossoneri hanno ottemperato il prima possibile alle necessità della rosa, coprendo i buchi e le lacune più evidenti nell'organico rossonero. promowebappIl mercato però, in questo momento, ha subito un rallentamento: il Diavolo segue diversi profili ma per pensare al loro approdo a Milanello servirà sbloccare anche il capitolo cessioni. Sono molti i giocatori considerati in esubero, tra elementi ormai fuori dal progetto e rossoneri con il "mal di pancia". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Leão, il Fenerbahce fa sul serio: pronta l'offerta al Milan per il portoghese

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