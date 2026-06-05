Il Fenerbahce fa sul serio per Tzolis | pronta un’offerta da 35 milioni che allontana la Roma

Il Fenerbahçe ha presentato un'offerta da 35 milioni di euro per il calciatore greco, superando così la proposta avanzata dalla Roma. La trattativa tra i due club riguarda il trasferimento del giocatore e si è intensificata con questa proposta economica. La cifra messa sul tavolo dal club turco rappresenta un ostacolo alla possibilità di passaggio alla squadra italiana. La trattativa tra le parti resta in corso, con le decisioni che saranno prese nei prossimi giorni.

Il duello di mercato sull’asse Roma-Istanbul si arricchisce di un nuovo, caldissimo capitolo. Non bastasse il braccio di ferro planetario per Mason Greenwood, il Fenerbahce ha deciso di rompere gli indugi e di spaventare la Roma anche nella corsa a Christos Tzolis. L’esterno offensivo greco, autore di una stagione straordinaria con la maglia del Club Brugge, è finito da settimane sul taccuino del direttore sportivo Tony D’Amico come una delle alternative più credibili per le corsie esterne di Gian Piero Gasperini, ma le notizie che rimbalzano nelle ultime ore dalla penisola anatolica rischiano di far saltare il banco. Come rivelato dal portale sportivo turco fotomac. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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