L’assessore ha dichiarato che la costruzione della nuova strada tra via Calatafimi e l’area ex Philips, prevista in vista della futura fermata M5 di viale Campania, non è imminente. L’opera servirà a distribuire il traffico e non comporterà l’abbattimento del gelso secolare che preoccupa i residenti di via Guerrazzi.

La nuova strada prevista tra via Calatafimi e l’area ex Philips, in vista delle futura fermata M5 di viale Campania, non è un’opera imminente e non comporterà l’abbattimento del gelso secolare al centro delle preoccupazioni dei residenti di via Guerrazzi. Alle proteste del quartiere San Giuseppe risponde l’assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Marco Lamperti (nella foto), che colloca la previsione nel più ampio progetto legato all’arrivo della metropolitana. "Il collegamento tra via Calatafimi e via Borgazzi attraverso l’area ex Philips è oggi una previsione nella proposta di Pgt, non un’opera programmata, né in fase di realizzazione – dice l’assessore –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le rassicurazioni dell’assessore: "L’opera non è imminente. Servirà a distribuire il traffico"

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