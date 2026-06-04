Nuovo ponte San Michele assessore Terzi | Avviato il concorso di progettazione dell’opera

È stato avviato il concorso di progettazione per il nuovo ponte San Michele, che collegherà Calusco e Paderno d’Adda. L’amministrazione ha comunicato l’apertura ufficiale della gara, coinvolgendo studi di architettura e ingegneria. La procedura prevede diverse fasi di valutazione, con l’obiettivo di selezionare il progetto migliore. Il processo si svolge secondo le tempistiche stabilite, senza indicazioni di eventuali modifiche o ritardi.

Entra nel vivo il percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha avviato il concorso internazionale di progettazione finalizzato a individuare la soluzione più idonea per la realizzazione dell’opera, destinata a migliorare la mobilità e a rafforzare l’integrazione tra trasporto stradale e ferroviario. “L’avvio del concorso internazionale di progettazione del nuovo Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d’Adda – dichiara l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi – è una buona notizia, attesa da tempo. È un passaggio fondamentale per un’opera di collegamento strategica, non solo per l’unione tra le provincie di Bergamo e Lecco, ma per l’intero sistema lombardo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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